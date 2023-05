Pour célébrer leur troisième but contre le Real Madrid, mercredi dernier en demi-finale de la Ligue des champions, les supporters de Manchester City ont tourné le dos à la pelouse, avant de se prendre par les bras et de sauter sur place. Que signifie ce geste ?

Mecredi dernier, Manchester City a atomisé le Real Madrid (4-0), tenant du titre, et a rejoint l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire. Si les supporters des Citizens ont célébré cette victoire, une scène a particulièrement attiré l’attention des internautes et commentateurs sportifs.

Après le troisième but inscrit par Eder Militao contre son camp (76e), les supporters se sont, en effet, levés, ont tourné le dos au terrain, se sont pris par les bras, avant de sauter de haut en bas. Il s’agit d’une célébration spéciale qu’ils appellent le Poznań.

THE ETIHAD IS BOUNCING AND DOING THE POZNAN 🎉 pic.twitter.com/yqIGCK0awr — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2023

Ce n’est pas la première fois que les supporters de City adoptent cette façon de célébrer.

Le club avait même récemment consacré un reportage, en octobre 2022, pour expliquer l’histoire du Poznań. En réalité le nom fait référence à la ville polonaise Poznań et à son club Lech Poznań.

Tout a commencé le 21 octobre 2010. Ce jour-là, Manchester City recevait Lech Poznań (3-1), pour un match de la phase de groupe en Europa League. « Mais la nuit est restée dans les mémoires pour les événements joyeux qui se sont déroulés hors du terrain », rapporte le club anglais.

Pendant cette rencontre, les supporters polonais avaient subitement tourné le dos au terrain, joignant leurs bras et sautant de haut en bas, à l’unisson. « C’était un spectacle assez incroyable, apprécié dans tous les coins du terrain, et dans un geste de plaisanterie, les fans de City l’ont adopté après les buts d’Adebayor. Dès lors, il est resté et est rapidement devenu une nouvelle partie du rituel du jour de match – une célébration supplémentaire après un but et un nouveau chapitre du fandom de City », indique le club anglais.

« Il est difficile d’expliquer comment cette danse folle est devenue partie intégrante du folklore de la ville », ajoute Manchester City.

« Dix ans plus tard », le club a demandé à ses supporters « d’essayer de raconter comment le Poznan est devenu bleu ciel et a joué un rôle particulier dans le succès sur le terrain, qui a finalement mis fin à notre attente de 35 ans pour un trophée ».

Depuis cette date, les supporters de City ont décidé d’adopter cette célébration. D’autres supporters, comme ceux du Leicester City ou encore West Ham United aussi.

« City a été la première des grandes équipes à le développer. Avant chaque but, et surtout avant un but qui met fin à un match, leurs supporters se retournent et célèbrent. Mais il y a d’autres équipes en Europe qui l’ont reproduit. En Espagne, les supporters de Valence ou d’Alavés utilisent également cette méthode. En Angleterre, des équipes comme Arsenal et Manchester United l’ont également fait. À l’Euro 2012, les supporters irlandais l’ont fait pour chaque but », explique de son côté le quotidien sportif argentin Olé.

Selon un expert en football, « il s’agit en fait d’un geste de contestation à l’égard du club mais pas l’équipe ».

Au Maroc aussi, les supporters de plusieurs clubs, comme le Raja Athletic Club (RCA) de Casablanca ou encore l’Association sportive des FAR (ASFAR), ou encore ceux de Kénitra Athletic Club (KAC), ont adopté une célébration similaire à de nombreuses occasions.