Le défenseur international portugais Joaõ Cancelo s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Hilal pour trois ans en provenance de Manchester City, ont annoncé les deux clubs mardi.

Le latéral de 30 ans, qui a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone, a paraphé un contrat de trois ans avec l’équipe championne en titre de la Saudi Pro League.

Cancelo avait rejoint en 2019 Manchester City après un an passé à la Juventus Turin et s’était imposé comme un joueur cadre de l’équipe de Pep Guardiola durant ses trois premières saisons.

🎥 « João Cancelo » rises from the heights of the planet… to #AlHilal 💙#CanceloIsHilali 🤩

pic.twitter.com/1lHJZOKT6A

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 27, 2024