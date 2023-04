Manchester United a dominé Arsenal 4 à 1 à domicile et ne compte plus que deux points de retard sur les Londoniens, en tête du classement, mercredi lors de la 33e journée du Championnat d’Angleterre.

La première place d’Arsenal est d’autant plus menacée que City compte deux matches en retard.L’international belge Kevin De Bruyne a été le grand artisan de la victoire mancunienne avec un doublé (7e, 54e) et une passe décisive pour John Stones (45+1).

Rob Holding a réduit la marque pour les Gunners à la 86e minute avant qu’Erling Haaland n’inscrive son 33e but de la saison en Premier League dans le temps additionnel (90+5).

En s’imposant avec autorité contre Arsenal, sous la houlette d’un Kevin de Bruyne étincelant, Manchester City a peut-être fait basculer la course pour le titre de champion d’Angleterre en revenant à deux points des Gunners.

Le classement peut bien encore indiquer qu’Arsenal est premier, les Londoniens ont quitté la pelouse la mine défaite et sans doute sans grandes illusions.

Avec encore deux points de retard, 73 contre 75, mais deux matches de plus à jouer, Manchester City a la main pour conserver son titre, même si son calendrier est très chargé, avec 10 matches encore à jouer dans les cinq semaines et demie qu’il reste à la saison, voire 11 s’ils se qualifient pour la finale de la Ligue des champions en sortant le Real Madrid en demie.

Après avoir concédé trois nuls lors des trois dernières journées et vu son avance fondre, ce match a confirmé qu’Arsenal n’est plus l’équipe qui, il y a un mois, savait forcer la décision.

A l’inverse, City, qui a pris 28 points sur 30 possibles lors des 10 dernières journées, sprinte vers son cinquième titre en six ans, produisant son effort dans la dernière ligne droite avec l’aisance d’un habitué du « money time ».

« On s’était entraîné un peu sur les dégagements de six mètres et comment on pouvait gérer ça et nous créer des occasions. Comme ils défendaient en individuelle, il fallait jouer plus long parce que nous n’avions pas les espaces pour jouer nos passes courtes », a déclaré Kevin De Bruyne après le match.

« La première période a été très bonne, mais on aurait pu marquer plus. Heureusement le deuxième but n’était pas marqué en position de hors-jeu et ça a changé beaucoup de choses. La seconde période a été plus équilibrée, mais je ne trouve pas qu’on a concédé grand-chose. C’est vraiment une équipe de classe et difficile à jouer. On devait être à notre meilleur niveau et on a l’a été »,a-t-il poursuivi.