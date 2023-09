Un âne a été miraculeusement sauvé par les secouristes britanniques, après avoir passé plus de six jours sous les ruines d’une maison frappée par le séisme dans un village d’Al-Haouz.

Dans une vidéo rendue publique par le « Mid and West Wales Fire and Rescue Service », l’on peut voir les secouristes britanniques en train d’extraire un baudet coincé sous les décombres dans le village d’Imni-n-Isli, près de Marrakech.

A donkey in one of #Morocco‘s earthquake-hit villages survives for six days under rubble after finally being rescued by a UK rescue team. pic.twitter.com/Ncqo9BYYly

— Radar Africa (@radarafricacom) September 20, 2023