Les élèves de la province d’Al-Haouz ont repris, lundi, les cours dans des lycées à Marrakech vers lesquels ils ont été transférés suite au séisme ayant touché plusieurs régions du Maroc.

Cette initiative, qui concerne également les cadres administratifs et pédagogiques, intervient comme alternative pour garantir aux 6.000 élèves préalablement inscrits dans six établissements scolaires situés dans les communes les plus touchées (Talat N’Yacoub, Ighil, Ouirgane, Anougal et Azgour) la continuité de leur apprentissage dans des conditions normales.

Durant cette première journée de reprise des cours, les élèves ont rejoint leurs salles de classe après l’exécution de l’hymne national, animés d’une forte détermination à transcender toutes les difficultés et à persévérer sur la voie de l’excellence.

Hébergés respectivement dans les lycées qualifiants Mohammed V et Ben Youssef, ces élèves ont bénéficié de séances de soutien psychologique et social encadrées par des experts en la matière afin de les aider à surmonter l’impact de cette catastrophe, a indiqué Hasnaa Abou Zia, spécialiste en soutien social et accompagnement psychologique à la Direction provinciale de l’Education nationale de Marrakech.

🔴 الاستمرارية البيداغوجية لتلميذات وتلاميذ المناطق المتضررة من زلزال الحوز

تفاصيل 🔗:https://t.co/kOi1P7RRqC pic.twitter.com/VtujMGeLu4 — وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (@MarocEducation) September 18, 2023

Ces séances offrent aux élèves l’opportunité d’exprimer leurs souffrances suite au séisme, a-t-elle expliqué. L’objectif, dit-elle, est de leur prodiguer des traitements psychologiques personnalisés à même de poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions.

Naim Mansour, directeur du lycée collégial Ouirgane, l’un des établissements scolaires qui a subi des dégâts matériels suite au tremblement de terre, a indiqué que le transfert des élèves vers le lycée qualifiant Mohammed V vise à leur garantir la reprise des cours dans des conditions normales, mettant en avant la mobilisation des cadres éducatifs et pédagogiques pour assurer l’intégration de ces apprenants dans leur nouvel environnement.

Lire aussi. Séisme au Maroc: l’école suspendue dans les zones sinistrées, maintenue ailleurs

De son côté, Salem Abbass, directeur du lycée qualifiant Tinmel dans la commune de Talat’N’Yakoub, a indiqué que l’opération de transfert des 175 élèves au lycée qualifiant Ben Youssef à Marrakech s’est déroulée dimanche de façon fluide, mettant en relief la grande interaction des parents d’élèves qui ont accueilli favorablement cette initiative.

M. Abass a fait savoir que le lycée qualifiant Ben Youssef est doté d’équipements et moyens appropriés à même de garantir l’apprentissage et l’accueil de ces élèves dans de bonnes conditions.

Ces initiatives destinées à permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études dans d’excellentes conditions interviennent en exécution des instructions du roi Mohammed VI visant à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes touchées, ainsi que dans le cadre des efforts menés par l’ensemble des intervenants en vue de garantir à cette catégorie sociale, le droit à l’éducation et à la formation, notamment en ces circonstances exceptionnelles.