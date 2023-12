Ismael Saibari poursuit sur sa belle lancée, inscrivant son quatrième but de la saison en championnat avec le PSV Eindhoven, dimanche, face à l’AZ Alkmaar.

L’international marocain Ismael Saibari a encore frappé dimanche sur la pelouse d’Alkmaar en inscrivant le deuxième but du PSV Eindhoven lors de la victoire de celui-ci 0-4 face à l’AZ Alkmaar.

QUEL BUT DE SAIBARIIII 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/TqqsKFNmTu — SOCCER212 (@SCCR_212) December 17, 2023

Auteur d’une performance qui lui a valu d’être nommé homme du match, la deuxième en moins d’une semaine, le Lion de l’Atlas s’impose comme l’un des meilleurs milieux de terrain de l’Eredivisie.

Mardi dernier face à Arsenal en Ligue des champions, le champion d’Afrique U23 a marqué les esprits, signant une de ses belles prestations de la saison.

Lors de cette rencontre (1-1) qui comptait pour la dernière journée de la phase des groupes, l’international marocain a brillé de mille feux.

Ismael Saibari vs Arsenal | 73 minutes pic.twitter.com/q9rk8UqVaR — JuegoMarroquí 🇲🇦 (@JuegoMarroqui) December 12, 2023

A l’issue de ce match, le joueur était couronné homme du match.

Saibari 🇲🇦 MAN OF THE MATCH 💫 pic.twitter.com/iU9Qi2kAxC — MOUNTAKHAB OUT OF CONTEXT 🇲🇦🇶🇦 (@MountakhabOf) December 12, 2023

Avec ce but, Saibari compte à présent quatre buts et 2 passes décisives en championnat et trois buts en Ligue des Champion.

Multipliant les trophées MOTM en championnat comme en Ligue des champions, Saibari qualifié pour les huitièmes de finale de la LdC, est très attendu également pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire pour faire partie des belles surprises de cette compétition.