L’équipe du Maroc des moins de 23 ans de Saibari et Ezzalzouli a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN U23) en battant 2 à 1 l’Egypte en finale, ce samedi à Rabat, au Complexe sportif Moulay-Abdallah.

Le Maroc est champion d’Afrique U23 ! Ce samedi soir, les Lionceaux ont renversé les Égyptiens (2-1), en finale de la CAN des moins de 23 ans. Au Complexe sportif Moulay-Abdallah à Rabat, Yanis Begraoui (37e) et Oussama Targhalline (108e, temps additionnel) ont répondu à l’ouverture du score de Mahmoud Saber Abdelmohsen Hassan (10e), expulsé huit minutes plus tard.

Le coach Issame Charaï les avait pourtant prévenus. Les Pharaons créent peu d’occasions, mais parviennent presque toujours à concrétiser. Heureusement, ses poulains n’ont pas tardé à réagir. Et c’est Yanis Begraoui qui offre l’égalité au U23 marocain (37e). À la mi-temps, les deux équipes se sont ainsi quittées sur un score de parité.

Malgré la supériorité numérique, l’équipe olympique du Maroc a subi, tout au long de la deuxième période, les assauts d’une sélection égyptienne dynamique. Les Pharaons ont plusieurs fois menacé l’équipe marocaine en se créant plusieurs occasions.

Le milieu de terrain était carrément égyptien. Le U23 marocain s’est montré peu menaçant, tout le reste du temps réglementaire. Le match était fermé, assez technique.

La situation a radicalement changé en temps additionnel. Les Lionceaux se sont montrés plus solides, mieux organisés et assez offensifs. Le U23 marocain a même dominé le jeu… Et c’est sur un corner qu’Oussama Targhalline a placé une tête plongeante (108e).

Le Maroc remporte ainsi son premier titre africain en Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans. Une victoire qui restera dans les annales du football marocain. L’aventure ne s’arrête pas là. Les Lionceaux donnent rendez-vous aux Marocains pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024.