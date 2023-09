Le PSV Eindhoven a annoncé, mardi, avoir prolongé jusqu’en 2028 le contrat de l’international marocain, Ismael Saibari.

« Ismael Saibari a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le maintiendra au PSV jusqu’à l’été 2028. Le milieu offensif a été promu dans l’équipe senior la saison dernière et s’est rapidement imposé comme un habitué de l’équipe première », a indiqué le club néerlandais dans un communiqué publié sur son site web.

