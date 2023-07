Le Maroc a été au centre du très attendu débat entre les deux principaux candidats aux élections législatives espagnoles, le président du gouvernement socialiste Pedro Sánchez et le leader de la droite populaire, Alberto Núñez Feijóo, diffusé en direct lundi soir sur la chaîne privée Antenna3.

Le chef du Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, a exigé que président du gouvernement espagnol et candidat du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sánchez, clarifie ce qu’il a exactement convenu avec le Maroc pour procéder au changement de position concernant le Sahara et quelles informations ont été extraites de son téléphone mobile par le biais du logiciel espion Pegasus.

Le candidat de droite à la présidence du gouvernement espagnol a profité de ce face-à-face avec Sánchez, le premier et le dernier de cette campagne électorale, pour lui reprocher une nouvelle fois son changement de position vis-à-vis du Sahara et son soutien au plan marocain d’autonomie. Il lui a aussi demandé « qui a écrit la lettre » dans laquelle le président affirmait au roi Mohammed VI que ledit plan était « la base la plus solide, crédible et réaliste » pour résoudre le conflit, rapporte Europa Press.

🔵🇲🇦Feijóo y los acuerdos con Marruecos: «No sé en qué consiste el compromiso de Sánchez con Marruecos. No ha informado ni ha pedido autorización al Congreso y ha roto el equilibrio de 30 años» 📺Directo➡️ https://t.co/hHiUVAOwTE #CaraACaraAtresmedia pic.twitter.com/tncn6n5E5R — ABC.es (@abc_es) July 10, 2023

Il a également demandé au chef de l’exécutif espagnol ce qui s’était passé avec son téléphone portable, le jour même où le juge espagnol José Luis Calama, enquêtant sur l’espionnage de membres de son gouvernement au moyen du logiciel israélien Pegasus a dénoncé l’absence « absolue » de coopération d’Israël, indiquant qu’elle l’obligeait à classer provisoirement son enquête.

« Quelles informations ont-ils sur vous et, ce qui m’inquiète le plus, quelles informations ont-ils sur l’Espagne ? », a demandé le chef du PP, qui a également demandé à Sánchez de s’expliquer si le Maroc a exigé le limogeage de la ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, pour résoudre la crise liée à l’accueil du chef du Front Polisario, Brahim Ghali.

Interrogé expressément par les présentateurs sur son intention de reculer ou pas sur le dossier du Sahara, Feijóo s’est accroché, comme à d’autres occasions, au fait qu’il n’est pas au courant du compromis trouvé avec le Maroc car Sánchez n’en a informé ni le chef de l’opposition, ni le Congrès.

Face à l’insistance de Pedro Sánchez qui lui a reproché de ne pas répondre, le leader du PP a fini par déclarer que ce qu’il fera s’il arrive à la Moncloa, ce sera de « revenir à l’équilibre » qui a toujours existé en Espagne entre l’Algérie, le Maroc et le « peuple sahraoui ».

De même, il a promis que la politique étrangère d’un éventuel gouvernement PP sera à l’opposé de celle de l’exécutif actuel. « Il n’y aura pas de politique étrangère sans consulter le chef de l’opposition et je n’adopterai pas de critères qui lient mon pays sans en demander l’autorisation au Congrès », a-t-il encore lâché.

De son côté, Sánchez s’est défendu à son tour, en assurant qu’il est « un président libre et propre ».

« Après le débat d’hier, il est devenu parfaitement clair qu’en l’absence absolue de projet politique, M. Feijóo n’a présenté qu’une montagne de mensonges », a-t-il estimé ce mardi matin.

Tras el debate de ayer ha quedado meridianamente claro que ante la absoluta ausencia de proyecto político, el señor Feijóo solo presentó una montaña de mentiras. El único proyecto para crear empleo y avanzar en derechos es el del @PSOE. #Adelante#EspañaAvanza#VotaPSOE pic.twitter.com/zLUVGjdrpB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 11, 2023