Le sélectionneur national Walid Regragui a été aperçu dans le même restaurant que le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, à Barcelone.

Après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une photo regroupant le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, du jeune joueur d’origine marocaine Lamine Yamal ainsi que son père et son agent, ce vendredi soir des photos du coach national et de l’ailier du Barça circulent sur les réseaux sociaux.

Selon des sources médiatiques, Regragui aurait rencontré Lamine afin de le convaincre de rejoindre les Lions de l’Atlas, mais jusqu’à présent l’on ignore s’il y a eu une rencontre entre le coach national et le joueur du Barça.

وليد الركراكي و لامين يامال في مطعم gaudim ببرشلونة 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/HPqPngqLY2 — YASSINE 🇲🇦 (@B30Yass) August 25, 2023

Ce qui semble être une « rencontre » intervient quelques jours après une réunion de la pépite de Barcelone avec le coordinateur des catégories de jeunes au sein de Fédération royale espagnole de football (RFEF), Francis Hernández, et son adjoint, Tito Blanco, ainsi que la mère de Lamine.

🇪🇦‼️ TITO BLANCO, representante de la RFEF, tras la reunión con Lamine Yamal: 👉 « Es una decisión que tiene que tomar el chaval » 🌟 ¿Jugará la perla del Barça con la selección española? 📹 @marccnunezz pic.twitter.com/8mq8aqakz2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 23, 2023

Selon le quotidien catalan Sport, Yamal figure sur la liste provisoire du sélectionneur Luis de la Fuente et pourrait être officialisé dès le 1ᵉʳ septembre. Ce qui conforte cette hypothèse est l’absence de Lamine Yamal de la liste de la Roja U18.

📹 نشر صاحب مطعم شهير في #برشلونة فيديوهات لزيارات قام بها مؤخرا كل من وليد #الركراكي و النجم الواعد ل #البارصا من أصول مغربية، لامين #يامال 🇲🇦@WalidRegraguiof pic.twitter.com/Dh5okhd3p0 — 2M.ma (@2MInteractive) August 25, 2023

Alors que la RFEF multiplie les efforts, la FRMF n’y va pas de main morte. Son scout habitué depuis des années à travailler dans l’ombre, Rabie Takassa, suit le jeune joueur de près.

Il y a quelques mois, il parlait ainsi de Lamine Yamal: « Tout le monde parle de lui et demande si on va le voler, entre guillemets, à l’Espagne. Son père est marocain, sa mère est originaire de Guinée équatoriale et il est né en Espagne, il peut donc choisir entre trois équipes. Finalement, il jouera là où il se sent le mieux, là où son cœur lui dit».

Tout cela ainsi que la rencontre avec Lekjaâ laissent croire que la liste que le sélectionneur national, Walid Regragui, dévoilera lors de la conférence de presse, de mardi prochain au complexe Mohammed VI de football à Maâmora, comme annoncé par la FRMF, pourrait annoncer l’inclusion de Lamine Yamal dans le repaire des Lions de l’Atlas.

Cette conférence de presse, prévue à 11h, sera consacrée à l’annonce de la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matches des Lions de l’Atlas, le 9 septembre à Agadir face au Liberia pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et le 12 du même mois face au Burkina Faso, à Lens en France, en amical.