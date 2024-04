Les unités d’approvisionnement des Forces Armées Royales (FAR) continuent de fournir des repas aux personnes touchées par le séisme d’Al Haouz pendant ce mois de Ramadan à Amizmiz, Asni et Ouirgane.

Plus de six mois après le séisme d’Al Haouz, les unités d’approvisionnement militaire relevant des FAR restent mobilisées pour offrir l’assistance nécessaire aux sinistrés à Amizmiz,Asni et Ouirgane.

Quelque 1.800 habitants des zones sinistrés des ces trois collectivités sont concernés.

Ces unités offrent Iftar, diner et s’hour qui sont préparés grâce aux boulangeries et aux cuisines militaires mobiles.

Des repas sont également proposés pendant la journée aux enfants et personnes qui ne peuvent jeûner.

Par ailleurs, les opérations de reconstruction post- séisme des maisons totalement ou partiellement détruites se poursuivent dans les différentes zones touchées par le séisme du 8 septembre.