A l’occasion du mois sacré de Ramadan, l’Association des restaurants de la wilaya de Marrakech-Safi, en partenariat avec M Avenue, organise, le vendredi 29 mars 2024, un événement unique en son genre: le «Ftour du cœur et des sens».



Après le succès de sa première édition, « Ftour du cœur et des sens » revient ce Ramadan pour une soirée pleine de générosité et de convivialité. Organisé par M Avenue en partenariat avec l’Association des Restaurateurs de la Wilaya Marrakech-Safi et l’Association SOS Village d’Enfants, cet événement, prévu le vendredi 29 mars, se veut de soutenir les enfants victimes du séisme d’El Haouz, indique un communiqué.

Cette 2e édition du « Ftour du cœur et des sens » sera dédiée à la collecte de fonds pour la rénovation des écoles primaires dévastées par le séisme dans la région d’El Haouz. Portée par l’engagement de SOS Village d’Enfants, cette initiative caritative d’envergure mobilise la communauté dans un élan de solidarité et de générosité.

« Alors que les dégâts du séisme continuent de peser lourdement sur la région d’El Haouz, les actions d’aide et de soutien aux victimes demeurent essentielles et en cours. Cet événement caritatif d’envergure vise à récolter des fonds pour la rénovation des écoles primaires ravagées, offrant ainsi un rayon d’espoir et un nouvel horizon éducatif pour les enfants affectés », soulignent les organisateurs.

L’objectif est de rassembler les participants autour de la plus grande table solidaire d’Afrique pour soutenir concrètement la reconstruction de l’offre éducative de la région. SOS Village d’Enfants, porteur du projet, assurera la mise en œuvre des actions nécessaires grâce aux fonds récoltés.

Depuis le séisme, l’association a mené diverses initiatives sur le terrain et poursuit aujourd’hui son travail avec un plan d’action défini et un engagement indéfectible envers les enfants et les communautés affectés, comprenant : la réparation des structures endommagées, la mise aux normes de sécurité, l’amélioration des installations sanitaires et ou encore l’équipement des classes en matériel pédagogique.

La table, véritable symbole de générosité et de solidarité, s’étendra majestueusement sur 500 mètres à M Avenue, offrant ainsi un espace unique où 1.500 convives pourront partager un Ftour mémorable. Le restauration de l’événement sera assuré par Rahal Maître Traiteur, garantissant une formidable expérience pour tous les participants.

Une programmation artistique soigneusement élaborée animera cette soirée caritative. Des artistes marocains de renom se produiront sur trois scènes distinctes, qui s’étendront sur les deux côtés et au milieu de la table de 500 mètres.