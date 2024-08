En application des hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales (FAR), l’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire au sein du 39e contingent débutera le 2 septembre 2024, indique un communiqué de l’Etat-Major général des FAR.

À cet effet, l’Etat-Major Général des FAR a pris toutes les mesures nécessaires pour la réussite de cette opération, en coordination et en collaboration avec les différents acteurs et parties concernés, souligne-t-on de même source.

Les candidats ayant reçu leurs ordres d’appel doivent consulter au préalable les informations importantes y afférentes et respecter la date et le lieu désigné pour l’opération de sélection, tout en présentant l’ensemble des documents requis et des diplômes obtenus.

S’agissant des moyens de transport permettant de faciliter l’accès aux centres dédiés à cette opération, notamment pour les régions non reliées ou éloignées du réseau routier ou ferroviaire, les appelés peuvent accéder au site « www.tajnid.ma » pour s’informer des horaires et des lieux dédiés aux autocars mis à leur disposition, à titre gracieux, pour rejoindre les centres de sélection.

Lire aussi. Service militaire: cérémonie de clôture du 38e contingent des appelés à Benguérir

Les personnes ayant reçu les ordres d’appel peuvent aussi se déplacer aux centres de sélection et d’incorporation via le train ou à bord des bus de transport publics, si disponibles, en utilisant les bons de voyage joints aux ordres d’appel.

Pour plus d’informations sur les moyens de transport mis à disposition, les personnes concernées peuvent consulter le site électronique précité ou contacter les autorités administratives compétentes proches de leurs lieux de résidence, conclut le communiqué.