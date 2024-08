Les éléments de la Gendarmerie royale de Bouârfa ont réussi à empêcher une opération de trafic de pas mois de 36 kilogrammes de lingots d’or depuis l’Algérie vers le Maroc, et ont arrêté trois personnes impliquées dans cette affaire.

Dans le cadre des efforts de la Gendarmerie royale pour lutter contre le trafic et les activités criminelles sous toutes leurs formes, les éléments de la Gendarmerie de Bouârfa à 180,6 km de Fuguig près des frontières avec l’Algérie ont réussi à saisir des lingots d’or pesant 36 kg et démanteler une partie importante un réseau criminel de trafic d’or entre le Maroc et l’Algérie.

Selon des sources bien informées, cette saisie est le couronnement de vastes enquêtes mené sous la supervision du commandant régional qui ont été ouvertes lorsque la Gendarmerie Royale a reçu des informations concernant des activités suspectes liées aux bandes de trafic d’or à un des postes de contrôle judiciaire.

Par la suite, les éléments de la Gendarmerie ont mené des opérations de surveillance intensives pour suivre les mouvements des suspects dans la région surtout près des frontières.

À travers la surveillance de près des suspects, les mêmes éléments ont réussi à déterminer avec précision la date et le lieu du trafic, permettant ainsi la mise en place d’un guet-apens efficace.

Le moment venu, les éléments de la Gendarmerie ont réussi à intercepter un véhicule transportant la cargaison d’or. Les lingots d’or étaient soigneusement cachés dans ce véhicule.

Une somme d’environ 9,8 millions de dirhams a également été saisie, que les criminels prévoyaient d’utiliser pour corrompre les membres de la Gendarmerie, ont précisé les mêmes sources.

Après la saisie de l’or et de l’argent, trois personnes impliquées dans l’opération ont été arrêtées. Ce sont des membres d’un réseau criminel étendu spécialisé dans le trafic d’or depuis l’Algérie.

Ils ont été transférés au centre judiciaire de la Gendarmerie royale pour poursuivre les procédures légales contre eux, sous la supervision du parquet compétent.

Les enquêtes et les recherches sont en cours pour identifier d’autres suspects potentiels étant donné que les premiers éléments de l’enquête indiquent que des bandes criminelles algériennes sont à l’origine de ce trafic d’or vers le Maroc. Ces dernières sont très actives dans la région, profitant de la proximité des frontières et du manque de surveillance dans certaines zones, notamment du côté algérien.

Les recherches menées suite à cette opération ont révélé l’existence d’un vaste réseau national de trafic d’or, de diamants et de pierres précieuses à la frontière entre Figuig et l’Algérie, en coopération avec des éléments criminels algériens.

Il convient de noter que cette opération n’est pas la première du genre. Les éléments de la Gendarmerie Royale de Bouârfa ont précédemment empêché de nombreuses tentatives de trafic, ce qui reflète l’engagement du Maroc dans la lutte contre le trafic et le renforcement de la sécurité nationale.

Ces prouesses n’auraient pas été possibles sans les nouvelles technologies de surveillances et d’enquête qui sont entrées en service ces dernières années, soulignent les mêmes sources précisant que l’autre facteur clé de succès qu’on peut citer est la coordination sécuritaire efficace entre les différentes corps sécuriatires marocains.

La coopération et l’échange d’informations entre la Gendarmerie, la Sûreté nationale, les Douanes et les Forces armées royales (FAR) sont des éléments essentiels pour combattre le trafic et la criminalité organisée, concluent-elles.