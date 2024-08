Sur instructions du Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale (ADN), Abdellatif Loudiyi, a reçu, lundi au siège de l’ADN à Rabat, le Maréchal Birhanu Jula Gelalcha, Chef d’Etat-Major des Forces de Défense Nationale Ethiopiennes, en visite officielle au Royaume, du 25 au 29 août 2024, à la tête d’une importante délégation.

Après avoir passé en revue l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et les possibilités de la renforcer davantage, les deux responsables ont exprimé, au cours de cet entretien, leur satisfaction quant au niveau d’excellence atteint par les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays tout en manifestant l’ambition et la volonté communes de consolider, à l’avenir, ces relations exemplaires, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Le même jour, et Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, Mohammed Berrid, a reçu au siège de l’Etat-Major Général des FAR, le Maréchal Birhanu Jula Gelalcha, Chef d’Etat-Major des Forces de Défense Nationale Ethiopiennes.

Au cours de la séance de travail tenue en présence des deux délégations, les deux Chefs de délégations ont échangé autour des différents volets de la coopération, tout en se félicitant du niveau atteint par les relations entre les deux Armées. Les deux responsables ont également discuté des moyens susceptibles de renforcer cette coopération et de l’élargir à d’autres domaines d’intérêt commun, selon la même source.

Ancrées dans une histoire riche et profonde, les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République Démocratique Fédérale de l’Ethiopie, redynamisées depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à Addis-Abeba en 2016, évoluent vers un partenariat stratégique visant à renforcer les objectifs partagés des deux pays tout en contribuant activement au développement et à la stabilité du continent africain.