Le prestigieux quotidien américain New York Times a réservé, ce dimanche, un article à la sélection nationale féminine du football « première nation nord-africaine et à majorité arabe à se qualifier pour la Coupe du monde féminine, qui se déroule (20 juillet-20 août) en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Tout en notant que le Maroc est «la première nation nord-africaine et à majorité arabe à se qualifier pour la Coupe du monde féminine», New York Times estime que la sélection nationale «espère prendre le relais de son équipe masculine » demi-finaliste au Mondial Qatar 2022.

Partant du fait que l’équipe nationale est «l’une des huit qualifiées pour la première fois dans le peloton de la Coupe du monde féminine», le quotidien newyorkais pronostique que «le Maroc pourrait ne pas gagner un match en jouant dans un groupe qui comprend un ancien champion (Allemagne), un habitué asiatique (Corée du Sud) et la deuxième meilleure équipe d’Amérique du Sud (Colombie)».

«Mais le fait que le Maroc participe à ce tournoi, qui a débuté jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande, et que son équipe féminine existe, sert d’inspiration et de source mesurable de fierté au pays et à l’étranger.

«Le Maroc est le premier qualificatif pour la Coupe du monde féminine d’Afrique du Nord (…) Pourtant, son équipe était peu connue même de la plupart des Marocains avant d’accueillir l’événement qui a servi de tournoi de qualification pour la Coupe du monde du continent à domicile en juillet dernier », écrit le quotidien américain.

«Au fil des victoires, les stades du pays ont commencé à se remplir de supporters , dont beaucoup ont vu l’équipe jouer pour la première fois», peut-on lire sur l’article du New York Times.

«Dans un pays où le football est vénéré mais où l’intérêt pour le football féminin est un phénomène nouveau, ce succès a rehaussé la notoriété de l’équipe», a-t-elle précisé.

New York Times rappelle une déclaration du sélectionneur français de l’équipe, Reynald Pedros, dans laquelle il se montre fier des joueuses «qui ont montré qu’ils pouvaient remplir des stades et rendre les Marocains heureux» et souhaité poursuivre l’aventure en Australie : «Ils l’ont fait sur la scène africaine. Maintenant, nous espérons faire la même chose à l’international».

«La présence du Maroc en Australie ce mois-ci témoigne des efforts déployés pour développer le football féminin dans le pays grâce à des investissements gouvernementaux et à un effort concerté pour dénicher des talents non seulement dans des villes comme Rabat et Casablanca, mais également dans la vaste diaspora marocaine en France, en Espagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas», écrit l’excellente Aida Alami.