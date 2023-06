A trois jours de la rencontre amicale qui les opposera le 12 juin, à Rabat, au Cap-Vert, les Lions de l’Atlas ont visité le salon du livre (SIEL) où une encyclopédie sur les « footballeurs marocains du monde » a été présentée. L’humoriste Gad Elmaleh y était aussi.

Les Lions de l’Atlas étaient vendredi au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat. Accompagnés du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et du sélectionneur national Walid Regragui, plusieurs joueurs, comme Abdelhamid Sabiri, Sofiane Boufal ou encore Abderrazak Hamdallah, ont pu découvrir les différents stands proposés sur place.

Les hommes de Walid Regragui ont présents à la présentation d’une étude intitulée « L’Encyclopédie des footballeurs marocains du monde: pour un dispositif pérenne de suivi des talents marocains de football à travers le monde ».

Il s’agit d’un ouvrage réalisé par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) en partenariat avec la FRMF. C’est le fruit d’une étude qui a porté sur 689 joueurs marocains du monde entier, représentant plus de 99% des footballeurs professionnels évoluant à l’étranger à travers plus de 45 pays. Elle « vise à permettre aux décideurs de mettre des outils de connaissances scientifiques et des techniques d’analyse de données au service de la découverte et de la mise en valeur des talents sportifs ».

Étaient présents également à la présentation: le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication Mohamed Mehdi Bensaid mais aussi l’humoriste, acteur et réalisateur Gad Elmaleh.

« Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’engagement citoyen de tous les éléments et composants de l’équipe nationale qui a pour but d’encourager la lecture et l’écriture, et la délégation du football a également assisté à une conférence sur le grand exploit réalisé au Qatar en présence de l’humoriste et grand artiste Gad Elmaleh », a indiqué le ministre sur son Instagram.

La sélection nationale a démarré vendredi son stage de concentration au Complexe Mohammed VI de football. Après le match amical contre le Cap-Vert, qui se jouera lundi 12 juin au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, les Lions de l’Atlas confronteront l’Afrique du Sud, le 17 juin prochain, à Johannesburg, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire-2023.

Le sélectionneur national Walid Regragui tiendra par ailleurs une conférence de presse ce samedi 10 juin, à partir de 18h15, au Complexe Mohammed VI de football.