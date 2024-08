Le chroniqueur algérien Mehdi Ghezzar, viré de l’émission «Les Grandes Gueules» de RMC suite à ses propos diffamatoires et antisémistes contre le Maroc, a tenu à «s’excuser» auprès des Marocains.

«Fallait réfléchir avant», «De qui se moque-t-on?», «Un peu tard, non?»… Nombreuses sont les phrases que l’on serait tenté de dire à Mehdi Ghezzar, mais même cela, il ne le mérite pas. Après ses propos diffamatoires et antisémites sur la chaîne algérienne AL24 News qui lui ont valu d’être viré de l’émission «Les Grandes Gueules» de la radio RMC, le chroniqueur algérien s’est essayé à des excuses. On a bien dit essayer, car difficile de croire les mots de celui qui insultait, il y a quelques jours, avec conviction et maîtrise, le Maroc et son peuple sur le plateau de l’émission «Hebdo Show», un nom d’ailleurs on ne peut mieux choisi.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux hier mercredi, Mehdi Ghezzar a ainsi déclaré: «Nous savons d’où ça vient, nous savons pourquoi, nous savons dans quel but (…) Le peuple marocain est un peuple frère, il restera frère, et je serai toujours à leurs côtés, parce que c’est un peuple composé d’hommes et de femmes qui ont comme nous, la même confession, les mêmes traditions et les mêmes coutumes».

Insistant qu’il «n’attaquera jamais le peuple en lui-même», il a ajouté: «Mon rôle est de commenter, j’ai commenté une politique qui est actuellement menée, mais en aucun cas, je n’ai attaqué les hommes et les femmes qui composent le Royaume du Maroc».

Pour rappel, entre autres sornettes et insultes proférées dans l’«Hebdo Show», Ghezzar a qualifié le Maroc de «pays qui se nourrit avec des mouches sionistes de la désinformation continue à travers les réseaux sociaux, Internet, les unités de presse», et dont «les bases de la société ont été complètement spoliées par une partie étrangère à la population».

En roues libres, il a également présenté le Maroc comme la “Thaïlande de l’Afrique”. Une comparaison qu’il a expliquées en ces termes: «Vous voulez voler un enfant? Il y en a. Vous voulez violer un enfant? Il y en a. Vous voulez acheter de la drogue? Il y en a. Vous voulez de la prostitution? Il y en a. Vous voulez des casinos? Il y en a. C’est tout sauf un pays musulman.»

Après le tollé provoqué par ces propos, au Maroc comme à l’étranger, la direction RMC a décidé de se séparer du chroniqueur algérien. «Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Ghezzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Ghezzar à l’émission», a annoncé hier mercredi en direct l’animateur des Grandes Gueules, Alain Marschall, ajoutant que RMC et les animateurs de l’émission «se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs de RMC et des Grandes Gueules».

De son côté, le Club des avocats du Maroc a adressé, hier mercredi également, un signalement au Parquet de Paris afin d’engager des poursuites contre le chroniqueur algérien. Dans sa plainte, l’organisation présidée par Me Mourad Elajouti, souligne que les propos de Mehdi Ghezzar «constituent une attaque contre l’honneur du Royaume du Maroc» et «encouragent la haine raciale et incitent à la discrimination, conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse».