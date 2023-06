La sélection nationale a montré des difficultés face à son homologue capverdienne (0-0) en match amical, lundi 12 juin au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. « Aujourd’hui, c’est mon match nul », reconnaît Walid Regragui lors de la conférence de presse d’après-match.

« Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de manque de concentration », a commenté l’entraîneur de l’équipe nationale, Walid Regragui, lors de la conférence de presse après le match amical Maroc-Cap-Vert (0-0).

Les Lions de l’Atlas ont maintenu tout au long du match une pression constante sur la ligne défensive du Cap-Vert sans pour autant réussir à inscrire le but de la victoire. « C’est une bonne leçon pour nous, les matchs ne sont pas faciles au mois de juin », a-t-il expliqué, évoquant la fin de saison pour les joueurs ainsi que la période de transfert.

« Les changements ne sont pas une excuse »

Ce match amical était l’occasion de faire entrer sur le terrain de nouveaux joueurs dans le système de jeu comme Ismaël Kandouss et Tarik Tissoudali.

« Peut être que j’ai fait des erreurs aujourd’hui, par exemple avec Sabiri qui n’a pas joué depuis longtemps. J’ai fait des erreurs, je les assume, aujourd’hui, c’est mon match nul, j’ai fait entrer beaucoup de joueurs qui n’ont pas de temps de jeu, on a fait des changements mais ce n’est pas une excuse », a-t-il ajouté.

« On ne s’est pas créé d’occasion, notamment dans le carré. Aujourd’hui, je prends la responsabilité de ce résultat, a-t-il réitéré, on n’a pas mis assez d’intensité pour leur créer des problèmes dans le pressing », a-t-il indiqué, reconnaissant la déception du public, « mais on se prépare, on a une compétition dans six mois ».

« C’est un bon match nul pour que nous nous réveillons », a expliqué encore Regragui. « On a pris une leçon aujourd’hui, nous réalisons que nous avons encore du travail, et je suis persuadé que les joueurs vont apprendre et seront prêts. On a fait un match nul, on est déçus, mais on ne va pas tirer sur les joueurs ».

Ce match amical contre le Cap-Vert s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale pour sa rencontre face à l’Afrique du Sud le 17 juin à Johannesburg, pour le compte des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire-2023. Interrogé sur le Onze pressenti pour ce match, l’entraîneur a répondu qu’il fera « des choix risqués mais contrôlés ».