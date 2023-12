Credits: Don Bigg Official

“Made in Morocco”, le featuring dévoilé il y a quelques jours par Don Bigg et Dada a finalement son clip: un vibrant hommage aux Lions de l’Atlas mais aussi un cri du cœur en faveur de ces Marocains « oubliés ».

C’est sur Instagram que l’annonce a été faite. Le clip de “Made in Morocco”, a été mis en ligne hier samedi. Il s’agit d’une collaboration très attendue par le jeune public de la scène urbaine marocaine.

Pour ce clip, le rappeur casaoui que l’on ne présente plus, Don Bigg s’est associé au représentant de la région du Souss, Dada. Avant même la sortie du clip, le single en a fait réagir plus d’un.

La vidéo rend un vibrant hommage aux Lions de l’Atlas et leur exploit durant le mondial du Qatar. Des images des fresques murales dédiées au coach national Walid Regragui et ses poulains agrémentent cet clip qui cumule environ 200 mille vues et ce à quelques heures seulement de son lancement. Preuve de l’engouement que suscite le “beef” auprès de la jeunesse marocaine.

De fait, la date du lancement du clip n’est pas tirée au hasard. Elle tombe à un an de l’épopée des Lions de l’Atlas durant la grand-messe du football mondial au Qatar.

D’ailleurs, l’on distingue à la fin de la vidéo la fameuse phrase du Lion de l’Atlas Azzedine Ounahi “nta chkoun hana”, et celle du coach Regragui, “dirou niya ». Des expressions idiomatiques devenues des « punchlines » qui traduisent l’exploit inédit du Onze national.

Cependant, “Made In Morocco” c’est aussi un cri du cœur autour des inégalités sociales qui gangrène le Maroc et la misère et l’oubli dont souffrent une partie de la population marocaine.

