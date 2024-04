Depuis plusieurs années, le Maroc s’affirme comme une destination touristique de premier plan. Plus récemment, le Royaume connait un grand succès auprès des visiteurs allemands, comme le rapporte le magazine allemand FVW.

Les touristes allemands ne cessent d’affluer vers le Maroc. Le Royaume est devenue une des destinations préférées des allemands en été. Et cela se poursuit cette année à en croire le magazine allemand FVW.

Dans un article du magazine publié ce jeudi, l’on apprend que nombre de touristes allemands ont effectué des réservations pour la saison estivale en privilégiant deux destinations se distinguent: l’Albanie et le Maroc.

« Le Maroc enregistre de bons chiffres de réservation, en particulier au cours des dernières semaines« , déclare Sven Schikarsky, directeur des produits chez Dertour Allemagne. Ce dernier explique cette croissance par la diversité d’attractions et d’activités au Royaume.

In the corridors of Taghazout, colors and spirits meet. Where the sun illuminates your way for an ecological lifestyle.

Taghazout is .. Why Morocco

في أروقة تاغازوت، تتلاقى الألوان والأرواح.. حيث الشمس تضئ الطريق لأسلوب حياة إكولوجية.

تاغازوت .. ها علاش المغرب.@mjcc_gov pic.twitter.com/MwYxkf2J7g

— Why Morocco? علاش المغرب (@whymorocco) April 24, 2024