Par l’entremise de son représentant et des comptes de ses affidés sur les réseaux sociaux, le Polisario a encore une fois brandi la menace de nouvelles attaques contre le royaume du Maroc.

« Nous sommes en guerre ouverte contre le Maroc depuis le 30 novembre 2020 », a déclaré « Sidi Mohamed Omar » lors d’un press stakeout suite au vote de la résolution onusienne prolongeant le mandat de la Minurso, auquel il a été arrimé par le représentant de l’Afrique du Sud à l’ONU.

Tout en avouant de façon explicite que les tirs ayant atteint la ville de Smara et ôté la vie à un jeune marocain étaient bel et bien ceux du Polisario, il a menacé qu’après l’attaque contre « Smara, Mahbès et Farsia », tous les jours et tous les ans, « on cible toute position où se trouvent les forces marocaines ».

Fidèle à l’emphase belliciste de la milice séparatiste et agitant le spectre de la guerre contre le Maroc, l’émissaire du Polisario a réitéré les propos du fameux communiqué N 901 , mais a botté en touche à la question des civils marocains visés par les roquettes des séparatistes et la responsabilité du groupe armé dans cet acte ignoble.

Sur les réseaux sociaux également, les acolytes des thèses séparatistes commencent à ressurgir depuis l’attaque de Smara.

Sur Facebook notamment, un certain « Mbarek Sid Ahmed Mamine » a publié, depuis Laâyoune, un post où il menace directement les habitants de Mahbès qui voudraient assister au prochain Festival national de la marche verte qui s’y tiendra du 04 au 06 novembre 2023.

« Nous conseillons les sahraouis de ne pas participer au festival. Vous savez que Mahbès est très proche de Smara. Vous êtes donc avertis », tonne-t-il, ajoutant qu’il faut prendre cet « avertissement au sérieux. Autrement, vous allez avoir le même sort des autres qui ont sous-estimé la situation et croyaient qu’il s’agissait de pétards seulement ».