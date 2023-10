Le Front Polisario s’en est pris violemment à la coalition Sumar (extrême gauche) dirigée par Yolanda Diaz pour avoir “abandonnée la cause sahraouie”, dans l’accord conclu avec Pedro Sanchez pour la formation d’un gouvernement de coalition.

Mais qu’a fait le parti radical espagnol Sumar pour recevoir une volée de bois vert de la part de son « protégé », le Polisario?

Dans le document de 48 pages qui scelle la nouvelle alliance entre le chef de file des socialistes Pedro Sanchez et son alliée, Yolanda Diaz, le Sahara n’est nullement mentionné dans la section réservée à la politique étrangère que compte adopter l’Espagne durant le mandat de ce prochain gouvernement de coalition, mené par Sanchez.

Intitulé « Une Espagne ouverte au monde et ayant sa propre voix sur la scène internationale », le programme, et c’est une première reconnaissons-le, n’aborde guère le dossier du Sahara! Une « trahison », vocifèrent les séparatistes.

Dans sa virulente sortie, le Polisario a indiqué que cet abandon est une « incohérence manifeste » par rapport au programme avec lequel la formation radicale Sumar s’est présentée aux élections générales en juillet dernier.

De fait, Yolanda Diaz, la nouvelle égérie de la gauche radicale espagnole a bâti des châteaux en Espagne pour les séparatistes durant la campagne électorale, et ce dans un calcul purement électoraliste. L’objectif de « la Mélenchon en Dior“, comme on la surnomme, est de rassurer ses électeurs, acquis corps et âme à la cause des séparatistes.

Sumar avait juré ses grands dieux qu’il s’emploiera, s’il conserve le pouvoir, à renverser la position de l’Espagne concernant le Sahara, à savoir révoquer le soutien manifeste de Pedro Sanchez au plan d’autonomie marocain. De surcroît, le parti s’est engagé à défendre le droit à l’autodétermination du dénommé “peuple sahraoui”.

Remonté, le Polisario a accusé Sumar de “devenir un complice du changement majeur de la politique espagnole au Sahara en se ralliant aux positions marocaines”.

« Pratiquement deux ans après le virage radical adopté par Pedro Sánchez, qui a rompu le consensus unanime de la politique étrangère espagnole en soutenant les revendications du Maroc concernant le Sahara occidental, après ce qui s’est passé hier, ce n’est plus uniquement la responsabilité du président sortant », lance non sans amertume le mouvement séparatiste.

A y voir de plus près, le Polisario peine à ravaler sa colère : Car tout en estimant que le dossier du Sahara est une affaire close, les deux partenaires politiques ont affiché leur consensus autour de la cause palestinienne. Un « outrage » pour les séparatistes de Tindouf lesquels s’emploient toujours à mettre dans le même sac l’occupation de la Palestine et le conflit du Sahara.

Dans une tentative désespérée de rameuter les électeurs de la gauche radicale, le Polisario a considéré dans sa sortie que cette position est “contraire à l’opinion des Epagnols”.

Hélas, les urnes ont rendu leur verdict et les Espagnols n’ont guère sanctionné Pedro Sanchez pour cette décision favorable aux intérêts du Maroc.

Rappelons que le chef de file socialiste Pedro Sanchez et la leader de Sumar Yolanda Diaz ont finalisé, hier mardi, les détails d’un pacte de gouvernement « issu des négociations engagées depuis la fin du mois de juillet », ont indiqué les deux formations politiques dans un communiqué.

Ce qui ouvre la voie à la formation d’un gouvernement progressiste dans les prochains jours, à condition que Sanchez arrive à convaincre plusieurs partis indépendantistes de le soutenir à leur tour pour être reconduit. Une bonne nouvelle pour le Maroc!