La résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara a été adoptée lundi soir par 13 voix pour et deux abstentions. Contrairement au passé, la France s’est démarquée cette année par un soutien beaucoup plus prononcé au plan marocain d’autonomie.

La France définit en termes plus clairs sa position en faveur du Maroc à l’ONU. L’intervention, hier 30 octobre 2023, de son ambassadeur aux Nations unies comporte les signes d’un appui plus ferme que d’habitude. Serait-elle annonciatrice d’un réchauffement imminent et complet des relations entre le Maroc et la France ?

« Je rappelle le soutien historique clair et constant de la France au plan d’autonomie marocain. Ce plan est sur la table depuis 2007. Il est temps désormais d’avancer », a affirmé Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations unies. Son appel à aller de l’avant est, personne n’en disconvient, inédit dans les annales onusiennes.

La preuve en est que la plupart des Marocains ont applaudi cette « nouvelle » position sur les réseaux sociaux, diffusée par ailleurs à large échelle sur les plateformes numériques de la représentation de la France à l’ONU.

La France se félicite de l’adoption de la résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO. pic.twitter.com/HBQSDECgA2 — La France à l’ONU 🇫🇷🇺🇳 (@franceonu) October 30, 2023

Or, si les uns y voient l’amorce d’un dégel, d’autres, à tort ou à raison, sont beaucoup plus sceptiques et arguent qu’une hirondelle ne fait pas le printemps. En effet, le ver demeure dans le fruit du moment que le langage clair, fût-il bénéfique au Maroc, cède la place à des termes abscons.

Là où le bât blesse, c’est quand l’ambassadeur français évoque le cessez-le-feu. Il rappelle à ce titre les « préoccupations » de la France « à l’égard des violations du cessez-le-feu et appelle les responsables de ces violations à pleinement mettre en œuvre l’accord de cessez-le-feu afin de faciliter la poursuite du processus politique ».

Sans désigner expressis verbis le « coupable », le haut diplomate insinue que ces « violations » sont commises non seulement par le Polisario, mais aussi par le Maroc. L’épreuve de confusion l’emporta sur celle de la clarté sur ce point précis.

Signe d’une nouvelle ère dans le registre des relations maroco-françaises, Christophe Lecourtier l’ambassadeur gaulois fraîchement reçu en audience par le souverain, s’est empressé à retweeter la vidéo de l’intervention de son collègue.