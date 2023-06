Quatre canadairs sont déployés depuis les premières heures de ce vendredi pour circonscrire un incendie s’est déclaré dans la forêt Dar El Foual la région de Ksar Sghir.

Les éléments de la protection civile soutenus par quatre Canadair des Forces armées royales et quatre camions-citernes de la protection civile se démènent pour circonscrire des feux de forêts qui se sont déclarés, ce vendredi, dans la région de Ksar Sghir plus précisément dans la forêt de DAR El Foual.

Alors que les feux s’approchent des éoliennes déployées dans la province de Fahs-Anjra, les forces d’intervention ont mis les bouchées doubles pour venir à bout des incendies.

Les provinces de Tanger-Assilah font partie des zones concernées par bulletin d’alerte de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) qui a annoncé un risque « moyen » à « extrême » d’incendies de forêts dans plusieurs provinces du Royaume durant les journées de lundi et mardi.

Après analyse des données relatives notamment aux types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et inflammabilité et aux paramètres Topo climatiques, l’ANEF a repéré un risque extrême (Niveau Rouge) d’incendies dans les provinces de Tanger-Assilah.

L’ANEF a invité ainsi les riverains des forêts et tous les citoyens estivants et visiteurs, ainsi que les personnes travaillant en milieux forestiers à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêts.

Le Maroc a déployé en 2023 un nouveau plan de lutte contre les incendies de forêt qui doit permettre aux secours de mieux jauger les risques et limiter les dégâts.

Après une année 2022 marquée par les feux de forêts, le Maroc se prépare à un été 2023 qui devrait être tout aussi difficile pour les soldats du feu. Le rapport sur l’état du climat au Maroc en 2022 de la Direction générale de la météorologie (DGM), présenté mercredi par le ministre de l’Équipement et de l’eau Nizar Baraka, est d’ailleurs alarmant.

« Des milliers d’hectares de superficies forestières situées dans diverses régions du royaume ont été rongés par les feux (environ 23.000 hectares), sans compter le bilan matériel et humain particulièrement lourd et sans précédent depuis plusieurs années », prévient Météo Maroc dans ce rapport rendu public.