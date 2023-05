Feux de forêt: le plan du Maroc pour améliorer la lutte contre les incendies

Le Maroc déploie en 2023 un nouveau plan de lutte contre les incendies de forêt qui doit permettre aux secours de mieux jauger les risques et limiter les dégâts.

Après une année 2022 marquée par les feux de forêts, le Maroc se prépare à un été 2023 qui devrait être tout aussi difficile pour les soldats du feu. Le rapport sur l’état du climat au Maroc en 2022 de la Direction générale de la météorologie (DGM), présenté mercredi par le ministre de l’Équipement et de l’eau Nizar Baraka, est d’ailleurs alarmant.

« Des milliers d’hectares de superficies forestières situées dans diverses régions du royaume ont été rongés par les feux (environ 23.000 hectares), sans compter le bilan matériel et humain particulièrement lourd et sans précédent depuis plusieurs années », prévient Météo Maroc dans ce rapport rendu public.

Le document cite notamment les feux de forêts survenus entre le 14 et le 25 juillet dernier, à Larache, Tétouan, Ouezzane et Taza. Ces incendies avaient causé la mort de trois pompiers et quatre civils, en plus de dégâts et de dommages de la couverture végétale sur une superficie d’environ 1.200 hectares.

Selon la DGM, les feux de forêts « ont été favorisés par des canicules intercalées durant la saison estivale qui a connu d’ailleurs l’enregistrement de records de températures au niveau de certaines stations météorologiques du Maroc ».

Alors, pour réduire les risques de départ de feu, l’Agence nationale des eaux et des forêts (ANEF) a mis en place un plan d’action avec un budget total de 200 millions de dirhams au titre de l’année 2023 pour la prévention et la lutte contre les incendies de forêts.

Ce budget se décline en plusieurs actions préventives et opérationnelles, incluant l’entretien des tranchées pare-feu, l’aménagement de points d’eau, l’ouverture et la réhabilitation des pistes forestières, la construction et l’entretien des postes vigies, la mobilisation des guetteurs d’incendies et aussi l’achat de véhicules de première intervention.

L’ANEF mise également sur les nouvelles technologies en élaborant un nouveau web-système basé sur l’intelligence artificielle et les big data. L’objectif: cartographier le risque d’incendies de forêt et enclencher en conséquences les alertes d’interventions adéquates. En gros, il s’agit de la combinaison des compétences humaines et de l’IA afin de maximiser les efforts de lutte contre les incendies de forêt.

Ce système offre une plateforme de prédiction quotidienne des feux de forêts pour la région pilote de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la première en son genre dans tout le bassin méditerranéen. Le plan d’action inclut notamment la construction et l’entretien de postes de vigie, la mobilisation de guetteurs d’incendies et aussi l’achat de véhicules de première intervention.

Et cee n’est pas tout. Le Maroc devra disposer d’un Canadair supplémentaire, en plus des cinq qu’il possédait déjà. Selon le forum FAR-Maroc, des Canadairs marocains CN-ATS sont arrivés mercredi à l’aéroport de Santa Maria, aux Açores portugaises.