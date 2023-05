Une journée de sensibilisation aux risques des feux de forêts a été organisée, dimanche dans la forêt de Perdicaris à Tanger, à l’initiative de l’Agence nationale des eaux et forêts.

Cette initiative, organisée en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et la Direction générale de la Protection civile, vise à sensibiliser divers publics aux risques des feux de forêts, notamment les habitants des villages et douars limitrophes, les agriculteurs ayant des terres adjacentes aux forêts, les cultivateurs des oasis, les associations des chasseurs et les exploitants du domaine forestier, ainsi que les campeurs, « pique-niqueurs » et randonneurs de forêts.

Elle ambitionne également d’encourager des comportements responsables pour prévenir les incendies de forêts et des oasis, tout en promouvant l’implication des médias et de la société civile dans les mesures de prévention.

Selon les organisateurs, cette campagne, qui intervient dans un contexte marqué par la conjoncture climatique difficile que traverse le monde, y compris le Maroc, vise à sensibiliser aux risques des feux de forêts, avec la participation des acteurs de la société civile, du personnel forestier, des éléments de la Protection civile, des membres de l’association marocaine pour un environnement durable (AMED) et de l’association des étudiants de l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI).

Il a été marqué aussi par l’organisation d’une exposition de sensibilisation sur les incendies de forêts au siège de la Maison de Perdicaris, des rencontres avec les visiteurs de la forêt, et une visite guidée de la forêt de Mediouna et de la forêt diplomatique, ainsi que d’autres forêts urbaines, sous l’encadrement des cadres de l’Agence nationale des eaux et forêts et de la Protection civile, ainsi que des acteurs des associations environnementales participantes.