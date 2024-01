Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est attendu lundi soir en Israël, qui poursuit son pilonnage meurtrier de Gaza contre le Hamas, sur fond de regain de tension à la frontière israélo-libanaise.

Selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste, les opérations israéliennes ont fait 73 morts et 99 blessés ces dernières 24 heures, dans le centre de Gaza, où le conflit est entré dans son quatrième mois.

L’armée israélienne a annoncé des frappes à Khan Younès, principale ville du sud du territoire assiégé et nouvel épicentre des combats, tuant « dix terroristes se préparant à tirer des roquettes sur Israël ».

Lors d’une escale au Qatar, le secrétaire d’Etat américain, dont le pays est le principal soutien d’Israël, a déploré dimanche la « tragédie » des milliers de civils tués, et averti que le conflit pourrait « aisément se métastaser » dans la région.

I toured a @WFP warehouse in Amman that’s providing food assistance to civilians in Gaza.

It’s imperative that we see a substantial and sustained increase in humanitarian aid. That’s a big focus of the conversations with our allies and partners during my visit to the region. pic.twitter.com/BBTDwEIhiE

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 7, 2024