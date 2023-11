Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement, Abdelilah Benkirane, qui cherche depuis des mois à remettre son parti sur le devant de la scène politique, est revenu sur l’épisode de la signature par son parti de l’accord de normalisation avec Israël. Détails !

Après avoir consacré un long monologue au Hamas, qu’il a qualifié de « tête de pont du monde arabo-islamique » et « d’école », le numéro 1 du PJD a fondu en larmes à la remémoration de l’accueil par les pays musulmans des juifs chassés par les Européens il y a des siècles, ce dimanche au théâtre Mohammed V de Rabat, devant ses partisans qui scandaient « le peuple veut la fin de la normalisation ».

Benkirane s’est attardé, séance tenante, sur l’accord tripartie Maroc-USA-Israël, co-signé en décembre 2020 par Saadeddine El Otmani, numéro 1 du PJD à cette époque. L’ancien chef du gouvernement s’est avisé de décharger son parti de toute responsabilité dans le rétablissement des relations avec l’Etat hébreu, reconnaissant en même temps qu’il s’agissait d’une « erreur ».

« Si le PJD est tombé dans l’erreur de la signature de la normalisation, on l’avoue. Mais le parti n’a jamais été pour la normalisation. Le PJD est contre la normalisation », a-t-il tempêté, les yeux larmoyants.

Pour lui, « c’est l’histoire qui tranchera sur cet événement isolé », assurant par ailleurs que « l’Etat a ses contraintes et c’est son affaire. Nous ne condamnerons pas notre Etat. Sa majesté n’aura de nous que notre soutien ».

Benkirane, qui discourait sous les yeux attentifs du patron du Parti du progrès et du socialisme, Mohamed Nabil Benabdallah, et de l’ambassadeur palestinien Jamal Choubki, a souligné que « le Maroc est un pays où les gens jouissent de leur liberté religieuse, et où les juifs vivent en paix et en sécurité, depuis 14 siècles ».

Consacrant un long prêchi-prêcha sur le Hamas, le chef du PJD, qui s’est entretenu au téléphone le 13 novembre dernier avec Ismaïl Haniyeh, croit dur comme fer que « les régimes arabes n’aiment pas le Hamas ».

Il est également certain que « toutes les armées espèrent avoir des soldats comme ceux du Hamas ». De son avis, »si Poutine avait les hommes du Hamas, l’Ukraine serait finie, et si l’Ukraine disposait des soldats du Hamas, une partie de la Russie serait déjà détruite ».

Benkirane s’est attaqué plus loin aux juifs, en les traitant « d’abrutis » en dépit de leur intelligence « limitée ».

« En toute franchise, j’ai découvert que les juifs étaient des abrutis. C’est vrai qu’ils sont intelligents, mais ils ont une intelligence tactique limitée », estime-t-il.

« Ils avaient des savants comme Einstein, mais ils ne voient pas loin. C’est pour cela que Dieu les a favorisé au début et maudit il y a 2000 ans. Parce qu’en réalité, ils sont idiots. Leur idiotie leur fait croire que c’est la force qui résout le problème », martèle Benkirane.

Le patron du PJD était également sévère à l’endroit du président français. Il croit que « les Français sont malheureusement passés d’un grand Président comme De Gaulle à un président éminemment petit ».

« Il n’a pas compris, il croit que la grandeur de la France réside dans le soutien à Israël et aux Etats-Unis. Il a commencé à se réveiller (Emmanuel Macron) un peu. Mais la France vit aujourd’hui le terrorisme des juifs vivant en France », affirme-t-il.