La période de la trêve passée, celle du « poker menteur » débute. Et c’est Abdelilah Benkirane qui recharge les canons contre son grand rival politique, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, en le défiant sur l’une de ses promesses électorales « phares ».

Annoncée en grande pompe par Akhannouch lors de sa campagne électorale de 2021, la promesse d’une pension mensuelle de 1.000 DH devait concerner tous les Marocains âgés de 65 ans qui ne bénéficiaient pas d’une retraite. Ce « Revenu social de dignité », a refait surface, jeudi, lors de la conférence de presse du chef du Parti de justice et du développement (PJD) sur le projet de loi de finances (PLF) 2024.

Benkirane a choisi de jouer gros en défiant le chef de l’exécutif. Il a juré le ciel qu’il se retirerait définitivement de la politique si Akhannouch versait 22 milliards de dirhams aux seniors.

« Aujourd’hui, quand il (Aziz Akhannouch, ndlr) affirme qu’il va allouer 22 milliards de DH aux seniors de plus de 65 ans, je jure que s’il honore cette promesse, je ne ferai plus de politique. Je lui libère le terrain », promet-il.

L’ancien chef du gouvernement estime qu’il s’agit tout bonnement d’une mesure impossible à appliquer. « Quand j’étais chef de gouvernement, on avait parfois besoin de 10 milliards de dirhams pour payer les salaires des fonctionnaires. Nizar Baraka, ministre des Finances de l’époque, partait alors à l’étranger pour chercher un prêt ».

« Nous, on sait ce que représente la valeur de 100 DH, 200 DH. Les plus aisés d’entre nous connaissent 10.000 DH, 100.000 DH et même 1 million de DH. En ce qui me concerne, je vous assure que je ne les ai jamais atteints », soutient-il.

En février 2019, le quotidien Al Akhbar publiait dans ses colonnes des révélations sur la pension de Abdelilah Benkirane. Outre un rappel de 1,4 million de dirhams, l’ex-chef du gouvernement reçoit, depuis cette date, une retraite exceptionnelle s’élevant à 70.000 dirhams nets, qui s’ajoute à une pension civile.