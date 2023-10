Il est désormais de notoriété publique que Abdelilah Benkirane ne porte pas dans son cœur le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi et Amine Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Un communiqué publié mardi par le secrétariat général de son parti de la justice et du développement (PJD) critique la gestion par les deux responsables du dossier du code de la famille. Plus grave encore, il met carrément en doute leur « capacité » à assumer leurs « rôles » respectifs dans ce chantier.

بلاغ : الأمانة العامة للمصباح تجدد إدانتها للعدوان على غزة وتطالب الحكومة بالجدية في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعيةhttps://t.co/yvAJQKylPT — حزب العدالة والتنمية PJDMAROC (@PJDofficiel) October 31, 2023

Depuis plus de deux ans, Amina Bouayach et Abdellatif Ouahbi défendent une vision quasi-commune de la réforme du code de la famille, axée principalement sur une égalité réelle entre l’homme et la femme, notamment en matière d’héritage et davantage de protections juridiques et sociales pour les enfants et les mineurs, entre autres.

Or, Benkirane ne l’entend pas de cette oreille et, chaque fois que l’occasion se présente, il enfile le costume du conservatisme religieux pour s’en prendre à coups de déclarations au vitriol à ces deux personnages.

« Les déclarations du ministre de la Justice et de la présidente du CNDH dénotent un manque de compréhension des orientations royales claires concernant la réforme du code de la famille et soulèvent de nombreuses interrogations quant à leur capacité à jouer leur rôle de collecte et de transmission des résultats des consultations publiques avec responsabilité et honnêteté », écrit trivialement l’ancien chef du gouvernement.

Selon lui, « toute modification du Code de la famille doit être conforme aux constantes constitutionnelles, au premier rang desquelles la religion islamique et l’identité marocaine, et que toutes les dispositions législatives liées à la famille doivent adhérer aux conditions fixées par la constitution (…) ».