Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, s’est livré à un invraisemblable rapprochement entre le tremblement de terre d’Al-Haouz et la commission des « péchés » par les Marocains.

Pour l’ancien chef du gouvernement, les causes de ce séisme sont à chercher du côté de la religion, insinuant qu’il s’agit d’un châtiment divin en réponse aux torts commis par tous les Marocains.

« Nous devons retourner à Dieu Tout-Puissant pour qu’il guérisse nos blessures et nous dédommage de cette catastrophe par le bien, mais nous devons aussi revenir à Dieu, car tout ce qui arrive à une personne est un avertissement, et le juste est de nous reconsidérer en tant qu’Oumma« , estime-t-il dans un communiqué du PJD signé en son nom.

Pour lui, il faudrait également « chercher à savoir si ce qui s’est passé est dû à nos péchés et transgressions, non seulement dans leur sens individuel, mais dans leur sens général et politique, car la question posée ne concerne pas seulement les violations individuelles, mais plutôt les péchés, transgressions et violations au sens politique, et ceux que l’on retrouve dans la vie politique en général, les élections, les responsabilités, la gestion publique et autres ».

Avant Benkirane, l’ex-acteur Hachem Bastaoui, reconverti en « Cheikh« , avait publié au lendemain du séisme une story sur le réseau social Instagram qui avait laissé les internautes pantois face à son indécence.

« Le séisme a frappé les villes de Marrakech et Agadir où la débauche est plus élevée par rapport aux autres villes », avait-il écrit.