Brahim Diaz a finalement choisi de représenter le Maroc. Éligible pour l’Espagne aussi, sa décision n’est pas passée inaperçue de l’autre côté de la Méditerranée. Le joueur du Real Madrid s’est exprimé, pour la première fois, hier jeudi, dans un entretien accordé à l’émission sportive espagnole, El Larguero.

Le dossier Brahim Diaz est définitivement clos. Celui qui brille actuellement avec les Merengues a décidé de porter, fièrement, le maillot des Lions de l’Atlas, devant le grand désarroi des Espagnols. Bien avant que Diaz ne rende son verdict, le débat autour de sa décision a déchaîné les passions, des deux côtés du Détroit.

🇲🇦💭 ¿Sabe árabe @Brahim Díaz? « Me va a tocar aprender árabe. Sabía algunas palabras, pero luego ya me fui bien joven a Inglaterra… lo aprenderé. Estoy 100% involucrado » 📻‼️ Esta es su respuesta en @ElLarguero con @ManuCarreno pic.twitter.com/2vOk0OtsbT — El Larguero (@ellarguero) March 14, 2024

Et la polémique n’est pas près de s’estomper. Le choix du numéro 21 du Real Madrid continue de faire des vagues en Espagne. Le natif de Malaga a enfin brisé le silence, hier soir. Interviewé par le journaliste sportif Manu Carreno, animateur de l’émission El Larguero, Diaz a livré le fond de sa pensée concernant cette affaire.

Affable et décontracté, Diaz s’est prononcé autour des motivations l’ayant conduit à affronter ce dilemme cornélien. “Je décide toujours avec mon cœur et c’est ce qui s’est passé cette fois-ci. Je suis un garçon qui a des rêves, c’est simple. L’affection et le projet que l’on m’a montrés au Maroc m’ont convaincu”, a d’abord révélé le milieu de terrain madridista.

Lions de l’Atlas/Brahim Diaz. La pilule ne passe pas du côté de l’Espagne

La semaine dernière, et quelques jours avant que la liste de Regragui ne soit rendue public, la presse espagnole trouvait un malin plaisir à répéter qu’en réalité, Diaz ne jurait que pour l’appel du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente. Mais il s’avère, encore une fois, que ce ne sont que des spéculations. Le joueur a tenu à préciser qu’une éventuelle prise de contact avec de De La Fuente n’aurait, en aucun cas, changé la donne.

“La décision est prise. Maintenant, ce n’est plus la peine de penser aux hypothèses… Je n’allais rien changer. Je ne me demandais pas si Luis de da Fuente m’appellerait ou non pour prendre cette décision« , a-t-il tranché.

À ce propos, le sélectionneur espagnol a expliqué lors d’une récente sortie médiatique que parmi les conditions de porter le maillot de la Roja, le candidat doit le faire “sans exigences et sans conditions et avec des droits et des obligations égaux avec les autres”. Tout le monde a compris alors que le technicien espagnol adressait une pique à Brahim.

🇪🇸🇲🇦 « No voy a dejar de ser español, tengo doble nacionalidad. 100% marroquí y 100% español. El que lo entienda, se lo agradeceré y el que no, espero que algún día lo entienda » 🥰 @Brahim interrumpe a @ManuCarreno para dejar claro su sentimiento hispano marroquí tras su decisión pic.twitter.com/dVbYl9C2N3 — El Larguero (@ellarguero) March 14, 2024

Sur ce point, le joueur a été catégorique: « Je n’ai jamais mis la pression et je ne le ferai jamais. C’est sur le terrain que je parle. C’est sur le terrain que l’on est bon et que l’on cumule les mérites. Si Luis De La Fuente faisait référence à moi, je ne me sens pas visé. À aucun moment je n’ai mis la pression ou exigé quoi que ce soit de qui que ce soit« , a-t-il précisé.

“Je suis 100% espagnol et 100% marocain. J’ai grandi en Espagne, oui, mais j’ai mes racines au Maroc”, a ajouté Diaz. “L’amour que l’Espagne et le Maroc m’ont donné est très grand, ce sont deux pays merveilleux. J’ai des racines marocaines, mais j’ai grandi en Espagne”.

Paris 2024: Brahim Diaz et ses coéquipiers du Real Madrid privés des JO

“Est-ce que je fêterais un but contre l’Espagne? Pour l’instant, je ne sais pas quoi vous dire, mais je peux vous dire que je suis convaincu à 100 % de ma décision”, rétorque, droit dans ses godasses, le joueur de 24 ans.

Il a également évoqué son désir d’apprendre le Darija, comme signe de sa bonne volonté d’intégrer au sein de cette nouvelle famille. “Je vais devoir apprendre le Darija. Je connais quelques mots, je vais l’apprendre et je m’engage à 100%”, conclut, tout sourire, le nouveau Lion de l’Atlas.