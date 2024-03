La fédération marocaine et la fédération espagnole se sont livrées à une véritable bataille pour s’offre les services de Brahim Diaz, l’un des talents du Real Madrid. Finalement, il a décidé de jouer sous les couleurs marocaines. Une décision qui n’est pas passée de l’autre côté de la Méditerranée.

Brahim Diaz, pépite du Real Madrid, a opté pour la sélection marocaine, tournant ainsi le dos à l’Espagne, pays pour lequel il était également éligible. Cette décision a suscité une vague de réactions en Espagne. Certains médias, dont Relevo se demande ce qu’on aurait promis à Brahim en échange ?

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا

🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk

