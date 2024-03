Après l’annonce de la liste des joueurs convoqués par Walid Regragui pour la trêve de mars, Achraf Hakimi, star du PSG, a souhaité la bienvenue à son nouveau coéquipier Brahim Diaz, sélectionné pour la première fois avec les Lions de l’Atlas.

La nouvelle qui tenait en haleine les supporters marocains s’est finalement produite: Brahim Diaz défendra les couleurs du Maroc. La confirmation est tombée, hier mercredi, quand la nouvelle liste de Walid Regragui a été dévoilée par la Fédération royale marocaine de football, sur son site.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا

🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 13, 2024