« La célébration d’Azzeddine Ounahi après son but devant la Tanzanie n’a rien à voir avec l’équipe nationale égyptienne », a affirmé jeudi soir Walid Regragui, mettant fin à la polémique Ounahi-Egypte qui ne cesse d’enfler sur les réseaux sociaux.

Un simple malentendu. Voilà comment le coach national a voulu mettre fin à cette polémique née d' »une fausse interprétation » du geste d’Azeddine Ounahi après son but contre la Tanzanie mercredi soir.

« Il faut arrêter avec les polémiques. Comme l’a si bien dit Azzedine les Égyptiens sont un exemple pour nous. Ils jouent un bon football, ils ont de très grands joueurs et Azzedine le sait. Il ne voulait rien dire contre les Égyptiens à travers ce geste qui a été mal interprété », a souligné le sélectionneur national.

« Nous avons un grand respect pour cette équipe et pour le peuple égyptien. Nous sommes frères », a-t-il tenu à faire savoir, répétant : « Son geste ne concerne pas les Égyptiens et les supporters ne doivent pas donner de l’ampleur à cette fausse polémique ».

توضيح السيد وليد الركراكي حول إحتفالية عزالدين أوناحي أمام منتخب تنزانيا Mr. Walid Regragui’s clarification regarding the yesterday’s goal celebration of Azzedine Ounahi against Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/h6WTUJh73i — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 18, 2024

« Il y a des gens qui sèment la pagaille pour rien… Il y a des gens qui aiment créer des rivalités. Ils ont une bonne équipe et nous leur souhaitons toujours les meilleurs résultats », a-t-il ajouté.

Mercredi soir face à la Tanzanie, Ounahi a doublé la mise pour les Lions avant de célébrer son but avec un geste qui a été interprété de toutes les manières possibles et imaginables en Egypte et dans le monde arabe, au grand bonheur des réseaux sociaux.