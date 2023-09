L’international marocain de Toulouse FC, Zakaria Aboukhlal, sorti la semaine dernière sur blessure contre l’Union Saint-Gilloise en Ligue Europa, a été opéré avec succès, a annoncé jeudi soir son club, précisant que le Lion de l’Atlas serait indisponible jusqu’à la fin de la saison.

« Blessé la semaine passée en coupe d’Europe, l’opération de Zakaria Aboukhlal (23 ans) s’est bien passée. Notre attaquant sera en revanche probablement indisponible jusqu’à la fin de saison. Le TéFéCé lui souhaite une bonne convalescence et a hâte de le revoir sur les terrains », lit-on sur X (ex-Twitter) du dernier vainqueur de la Coupe de France.

En ce début de saison, l’international marocain (21 sélections, 3 buts) s’était distingué avec trois buts à son actif, faisant de lui actuellement le meilleur buteur des Violets, rappelle en outre le club sur son site Internet, estimant que la blessure d’Aboukhlal constitue un “coup dur” pour l’équipe.

