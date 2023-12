Le match Real Madrid-Villarreal (4-1) hier dimanche a été marqué par le festival de buts au Santiago Bernabeu. Titulaire avec les Merengue, Brahim Diaz a retrouvé le chemin des filets après une superbe chevauchée en solo.

Le Real Madrid retrouve sa première place du classement de la Liga (42 points) après une large victoire ce week-end contre Villarreal. Alors que son équipe menait déja au score, l’hispano-marocain Brahim Diaz a marqué le troisième but des madrilènes.

Après un contrôle orienté, qui a littéralement désorienté le défenseur adverse, Diaz a commencé sa chevauchée du milieu de terrain pour ainsi éliminer un autre défense à l’aide d’un crochet et marquer ainsi l’un de ses plus beaux buts pour Madrid.

After that GOAL, Brahim diaz would be getting « Messi level » shoutout if he had Barcelona’s PR. pic.twitter.com/rEWwaG4Wzo

— S !! (@Modric_D_Madrid) December 18, 2023