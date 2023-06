Prêté à l’AC Milan en 2020, Brahim Diaz retournera au Real Madrid et signera jusqu’en 2027. Le jeune maroco-espagnol aura un rôle « important » au sein des Merengues.

Brahim Diaz signera « dans les jours à venir » un nouveau contrat avec le Real Madrid qui sera valable jusqu’en 2027, rapporte le journaliste Fabrizio Romano.

Understand Real Madrid are closing in on the agreement to extend Brahim Diaz contract — imminent, very advanced 🚨⚪️🇪🇸 #RealMadrid

New deal will be valid until 2027, to be signed in the next days.

Brahim will be presented as new signing & important part of Real squad next year. pic.twitter.com/EOSZo4F3d3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023