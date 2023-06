Le ministre espagnol Luis Planas a exhorté lundi la Commission européenne à approuver un nouvel accord de pêche avec le Maroc « dès que possible ».

Le ministre espagnol de l’Agriculture, de la pêche et de l’alimentation, Luis Planas, a exhorté la Commission européenne à continuer à travailler avec le Maroc afin que le nouvel accord de pêche puisse être approuvé « le plus tôt possible » avant que l’actuel ne prenne fin le 17 juillet prochain, rapporte Europa Press.

Les armateurs et pêcheurs concernés « seront soutenus » par le gouvernement espagnol face à cette situation, a-t-il assuré dans une déclaration accordée aux journalistes, après l’inauguration du 44e Congrès mondial de la vigne et du vin, à Cadix, dans le sud-ouest de l’Espagne.

« Il reste à peine six semaines avant la fin du protocole d’accord avec le Maroc », a rappelé Luis Planas. Malgré la prise de « contacts » et des « progrès » réalisés entre la Commission européenne et le gouvernement marocain, l’accord actuel prendra « malheureusement » fin, sans en avoir négocié un nouveau, a regretté le ministre espagnol.

« Je le sais, parce que je suis en contact avec la Commission européenne et aussi avec le royaume du Maroc. (…) Sincèrement et de façon réaliste, cela me donne l’impression que lorsqu’il arrivera à son terme, son renouvellement n’aura pas encore été négocié, comme ce qui s’était déjà produit dans des occasions précédentes, notamment il y a quatre ans avec ce même protocole », a-t-il encore déploré.

Lire aussi: Des pêcheurs espagnols menacent de capturer des bateaux marocains

Luis Planas a été également interpellé sur la demande des pêcheurs de Barbate, ville située dans la province de Cadix, de signer un accord entre l’Espagne et le Maroc. Le ministre espagnol a rappelé que seule la Commission européenne « est habilitée à signer des accords avec des pays tiers « .

« Jusqu’ici, nous ne savons pas (ce qui adviendra de cet accord, ndlr) », avait indiqué le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, début avril dernier, lors du Forum de la MAP.

« Le débat sera ouvert en temps voulu pour savoir ce qui en sera, mais nous sommes prêts à toute éventualité », avait assuré le ministre, laissant entendre que le Maroc a d’autres alternatives à cet accord.