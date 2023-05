L’Espagne prendra part à la 28ème édition du Salon international de l’édition et du Livre (SIEL), du 2 au 11 juin à Rabat, avec un stand organisé par l’ambassade d’Espagne, à travers son département de la culture, et l’Institut Cervantes de Rabat.

Au cours d’une dizaine de jours, le stand de l’Espagne abritera une série d’activités permettant de toucher différents publics, indique un communiqué de l’ambassade d’Espagne et de l’Institut Cervantes.

📣 ¡ Falta 1 día para la inauguración de la 28ª edición del Salón Internacional de la Edición y el Libro en Rabat ! 😍 📣 ¡ Il reste 1 jour pour l’inauguration de la 28ème édition du Salon International de l’Édition et du Livre à Rabat ! 😍#SIEL #institutocervantesrabat pic.twitter.com/W0yWOXBfsz — Instituto Cervantes Rabat (@IC_Rabat) May 31, 2023

Parmi ces activités, des projections, des spectacles de cirque, de théâtre et de musique, des rencontres littéraires, des ateliers d’écriture ainsi que des colloques et tables rondes axés, entre autres, sur l’échange entre des écrivains et traducteurs marocains et espagnols, dont des auteurs espagnols d’origine marocaine, et la littérature au féminin, outre des activités destinées aux enfants, souligne la même source.

La Fondation des Trois Cultures (du Maroc et de l’Andalousie) participera à ce programme par des activités littéraires et musicales, ajoute-t-on.