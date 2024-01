L’Académie Mohammed VI de football, créée en 2009 à Salé, s’est imposée au fil des années comme un joyau de la formation footballistique au service du rayonnement du ballon rond national, qui s’est illustré ces dernières années par la réalisation de nombreux exploits aux niveaux continental et international.

L’Académie est devenue aujourd’hui une référence en matière de formation sportive et de détection des jeunes talents.

Les exploits historiques réalisés par le football national ces dernières années viennent confirmer, si besoin est, les efforts considérables déployés par le Royaume dans le domaine de la formation sportive qu’incarne remarquablement l’Académie Mohammed VI en tant que clé de réussite des sélections nationales sur les scènes continentale et internationale.

L’OM concernant le transfert d’Ounahi: « Circulez, il n’y a rien… à vendre »

grâce à l’émergence d’une nouvelle génération de joueurs de haut niveau, dont certains constituent aujourd’hui l’ossature de l’équipe nationale de football « A » qui disputera la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023), prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire.

Continuant sur la lancée de l’exploit inédit, signé lors de la Coupe du monde-2022 au Qatar, les lauréats de l’Académie Mohammed VI de football sont toujours présents en force au sein de l’effectif de l’équipe nationale avec Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd, ou encore le prometteur Abdelkabir Abqar, ce qui témoigne de la qualité de la formation dispensée par cette structure sportive à tous les niveaux.

Après la performance exceptionnelle des Lions de l’Atlas au Mondial qatari et les bons résultats enregistrés par les sélections nationales de football masculines et féminines, toutes catégories d’âge confondues, la CAN-2023 constituera, encore une fois, une occasion pour les joueurs marocains de briller et de montrer toute l’étendue de leur talent, en écrivant un nouveau chapitre glorieux de l’histoire du football national.

Préparation CAN-2023: les Lions de l’Atlas écrasent la Sierra Leone

En plus de présenter un modèle de référence en matière de formation des joueurs et une pépinière des jeunes joueurs en herbe, l’Académie Mohammed VI est un projet Royal qui vise à promouvoir le football national et à développer son niveau, en repérant de jeunes talents et en forgeant leurs compétences.

S’étendant sur une superficie d’environ 18 hectares, l’Académie, qui a mobilisé des investissements de l’ordre de 140 millions de dirhams, illustre la Haute Sollicitude dont SM le Roi ne cesse d’entourer le sport en général et le football en particulier.

🇲🇦🏆 | Azzedine Ounahi donne le coup d’envoi du tournoi international U19 , que l’Académie Mohammed VI de football organise à Rabat, du 21 au 24 février 2023 avec la présence de Mehdi Benatia ! pic.twitter.com/amKdaGGzJc — Izem Anass (@Izemanass) February 21, 2023

Ce pôle d’excellence a été construit et équipé selon les standards en vigueur dans les centres de formation européens de classe mondiale, en vue d’assurer aux jeunes Marocains les conditions idéales pour bénéficier d’une formation de grande qualité, leur permettant d’évoluer au sein des plus grands clubs au Maroc et en Europe.