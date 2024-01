Les rumeurs quant à un possible transfert de l’international marocain Azzedine Ounahi s’estompent. Le président du club phocéen a balayé d’un revers de main ces bruits de couloirs.

Les rumeurs quant au départ d’Azzedine Ounahi de l’Olympique de Marseille fusent de toutes parts depuis plusieurs semaines déjà. Si certains l’annonçait dans des clubs au Qatar ou en Arabie Saoudite d’autres spéculaient quant à un transfert en Premier League. Mais il n’en est rien.

Le milieu de terrain marocain compte bien rester dans les rangs du club phocéen. C’est ce qu’a annoncé le président de l’OM, Pablo Longoria lors d’une conférence de presse. L’Olympique de Marseille refuse de céder son joueur.

HIS NAME IS AZZEDINE OUNAHI 💫🇲🇦 pic.twitter.com/YXqZTtKOLr

“Azzedine Ounahi n’est pas à vendre. Nous sommes très satisfaits de lui, il progresse bien”, a récemment confirmé Longoria. Ounahi restera donc aux côtés de son compatriote Amine Harit en Ligue 1, jusqu’en 2027, l’année où son son contrat arrive à terme.

