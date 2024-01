À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations qui déroulera en Côte d’Ivoire, BBC Sport Africa s’est intéressé au Complexe Mohammed VI de football, QG des Lions de l’Atlas. Détails.

La chaîne britannique BBC vient de consacrer tout un reportage sur les infrastructures sportives au Maroc, à quelques jours de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023). Disponible sur les réseaux sociaux de BBC Sport Africa, le documentaire, présenté par le journaliste Ian Williams, propose une visite du Complexe Mohammed VI de football de Maâmora, une infrastructure que le présentateur trouve impressionnante.

“C’est le QG des équipes nationales du Maroc. L’on y trouve des Juniors, des seniors, des femmes et des hommes”, indique le journaliste avant de présenter le repaire des Lions de l’Atlas avec des chiffres à l’appui.

With just over a week to go until the first whistle is blown and the first ball is kicked at #Afcon2023, @BBCSportAfrica has taken a look at how Morocco’s training facilities might help them to lift the trophy ⚽️🏆🇲🇦 pic.twitter.com/T5xDo6vMUM

