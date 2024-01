Conformément aux dispositions contenues dans la loi de finances 2024, le ministère de la Santé a publié, dans le bulletin officiel n° 7261, la liste des médicaments bénéficiant de la baisse des prix actée par l’arrêté ministériel 3250.23, complétant celui d’avril 2014.

Ainsi, environ 4.500 médicaments (Princeps, génériques et biosimilaires confondus), sont concernés par la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue dans le cadre de la LF 2024.

Parmi les produits pharmaceutiques les plus connus, l’on trouve, notamment, ceux à base de paracétamol dont le plus connu au Maroc est le doliprane. Le prix de ses comprimés effervescents et sécables, suppositoires, et sachets a connu une légère baisse allant de 50 à 100 centimes (1 dirhams).

Par exemple, le prix de la boite de 8 comprimés effervescents (1 g) descend de 14,60 à 13,70 dhs, tandis que celui de la boite de 16 comprimés effervescents de 500mg passe de 15,80 à 14,80 dhs.

Les médicaments anti-rhume ont également connu une petite baisse variant entre 20 centimes à presque 2dhs, selon le type et les composants du produit. La boite de 10 sachets 400mg/300mg/200mg/50mg/25mg/4mg de Rhumix passe, par exemple, de 22 à 20,60 dhs, pendant que Humex Rhume, boite de 12 et 4 (500mg+60mg/Comprimé 500mg+4mg/ Gélule comprimé (jour) gélule (Nuit), passe 23,50 dhs à 21,90dhs.

Le viagra, indiqué dans les troubles de l’érection et l’hypertension artérielle pulmonaire, figure également sur la liste. Son prix baisse à 74,80 dhs alors qu’il était de 80dhs auparavant, pour la boite d’1 comprimé. Celle de 4 comprimés descend, elle, de 250 à 233dhs.