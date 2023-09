Plus de 300 tonnes de médicaments et de dispositifs médicaux ont été acheminés jusqu’à lundi aux zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, a indiqué, mardi, un responsable au ministère de la Santé et de la protection sociale, assurant que le stock est suffisant pour la prise en charge des blessés.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a activé, dès les premières heures de la catastrophe, le plan stratégique d’urgence relatif au stock stratégique national des médicaments et des produits pharmaceutiques, a déclaré à la MAP Dr. Aziz Mrabti, directeur du médicament et de la pharmacie au ministère.

Ce stock de médicaments et de produits de santé de première nécessité est préparé par le ministère pour faire face aux situations d’urgence et de catastrophe, a-t-il expliqué.

Dans les premières heures ayant suivi la tragédie, le département de la Santé a déployé plus de 200 tonnes de médicaments et de dispositifs médicaux qui ont été acheminés vers l’ensemble des hôpitaux et des structures sanitaires dans les endroits sinistrés, a précisé Mrabti.

Et d’ajouter que dans le cadre du suivi de la situation de la consommation sur le terrain, le ministère a envoyé une nouvelle cargaison de plus de 100 tonnes pour renforcer le stock au niveau des structures sanitaires des endroits affectés.

D’autres quantités de médicaments et de produits médicaux seront acheminés, mercredi, pour renforcer le stock des hôpitaux de proximité et de ceux qui prennent en charge les blessés, a-t-il ajouté.

S’agissant de la nature des médicaments et produits utilisés, il a indiqué que dans ce genre de catastrophe, il s’agit des médicaments de réanimation, d’anesthésie et des dispositifs médicaux utilisés dans la chirurgie.

Il est aussi question d’antalgiques, d’anti-inflammatoires, d’antibiotiques et de masques à oxygène, entre autres, a-t-il expliqué, soulignant qu’ »heureusement, le Maroc dispose d’un stock stratégique de ces produits ».

A la question de savoir si le stock est suffisant pour faire face à l’évolution du nombre de sinistrés, Mrabti s’est montré rassurant.

« Le stock est suffisant pour la prise en charge des blessés. Il a été suffisant dans les premiers jours et il continuera de l’être. Nous avons assez de médicaments et de dispositifs médicaux pour répondre aux besoins des blessés », a-t-il affirmé.

« Il faut que les patients et leurs familles soient assurés à ce sujet », a-t-il insisté.

Concernant le plan de déploiement, le responsable a souligné que toutes les structures qui reçoivent des blessés sont concernées par la distribution des médicaments et des dispositifs médicaux. En fonction de la consommation, le département de la Santé, qui assure un suivi instantané, envoie des quantités supplémentaires.

« Dans chaque endroit, nous avons un personnel médical, des pharmaciens, des préparateurs en pharmacie mobilisés et avec lesquels nous suivons de près la situation des médicaments et nous répondons aux besoins instantanément », a-t-il dit.