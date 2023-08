Les soupçons de gabegie régnante à France24 arrivent jusqu’au Sénat français. Un sénateur LR a récemment dénoncé dans des termes on ne peut plus fermes le traitement médiatique antisémite et anti-marocain de la chaîne du service public.

Dans une question écrite, le sénateur Christophe-André Frassa a attiré l’attention de la ministre française de la Culture sur « la situation délétère qui prévaut actuellement au sein de la rédaction en arabe de la chaîne de télévision France24 ».

Pointant du doigt l’implication du régime algérien dans cette affaire, le politique français souligne que « Depuis un certain temps, des journalistes à France24 ne cessent d’alerter sur une ambiance clairement anti-israélienne et anti-marocaine au sein de la rédaction à cause de la mainmise de l’Algérie sur ce média national ».

« Une mainmise avec des conséquences directes sur sa ligne éditoriale », insiste-t-il, signalant que « les journalistes franco-marocains sont stigmatisés et écartés depuis que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël et parce qu’ils refusent de céder à une certaine ligne antisioniste -qui ne cache plus son antisémitisme nauséabond- qui prévaut au sein de la rédaction ».

Le sénateur Frassa rappelle également que « deux rédacteurs en chef ont d’ores-et-déjà été licenciés et trois de plus risquent de l’être d’ici novembre si rien n’est fait », demandant à la ministre « quelles mesures le gouvernement entend prendre pour que cesse cette mise à l’écart sans fondement de journalistes pour des raisons qui sont un affront aussi bien à la déontologie qu’aux lois et valeurs de la République que la chaîne se doit de promouvoir ».

Il conclut en rappelant le devoir d’intervention de l’État afin de faire respecter les lois et règlements de la République au sein d’une chaîne télévisée appartenant à la société nationale de programmes France Médias Monde qui est détenue à 100 % par l’État français, via l’agence des participations de l’État.