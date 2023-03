France 24 suspend quatre journalistes arabophones après des accusations d’antisémitisme

Quatre journalistes de la rédaction arabophone de France 24 ont été suspendus après avoir été accusés d’avoir publié des messages antisémites sur les réseaux sociaux et une enquête interne a été ouverte par la chaîne publique.

L’ouverture de cet audit et la suspension des quatre journalistes « par mesure conservatoire » en attendant ses résultats ont été annoncées dimanche par la chaîne d’info internationale. Celle-ci dépend de France Médias Monde, structure publique chargée de l’audiovisuel extérieur de la France.

Ces mesures visent « à protéger l’intégrité du travail de toute la rédaction arabophone de France 24, dont les contenus éditoriaux, tant à l’antenne que sur les environnements numériques, en font une chaîne d’équilibre, non partisane », a indiqué cette dernière sur son site internet.

Ces quatre journalistes ont fait l’objet de mises en cause par l’ONG américaine CAMERA, reprises par le Centre Simon Wiesenthal. Captures d’écran à l’appui, CAMERA les a accusés d’avoir publié par le passé des messages antisémites ou violemment anti-israéliens sur leurs réseaux sociaux.

Parmi eux, figurent une correspondante au Liban, une correspondante à Jérusalem et une correspondante à Genève.

Selon CAMERA, la journaliste correspondante au Liban proclamait dans d’anciens messages: « C’est à chaque Palestinien de tuer un juif, et l’affaire est close » ou encore « Levez-vous, monsieur Hitler, levez-vous, il y a des personnes qui doivent être brûlées ».

D’autres messages exhumés par l’ONG prenaient parti contre Israël dans le conflit israélo-palestinien.

« La charte de déontologie de France Médias Monde (…) prévoit que les journalistes du groupe, lorsqu’ils publient sur des blogs, forums, sur les réseaux sociaux et tout espace dédié à l’échange public d’informations, doivent veiller +au respect des règles professionnelles et déontologiques (…) et à ne pas violer les valeurs d’éthique, d’indépendance et d’impartialité de l’entreprise+ », a souligné France 24 dans son communiqué.