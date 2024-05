Le projet du tunnel reliant l’Afrique à l’Europe via le Maroc et l’Espagne est suivi de très près par de nombreux pays. Le tabloïd britannique The Sun vient d’y consacrer un article où il recense les avantages de cette « énorme infrastructure sous-marine ».

Le projet titanesque de la liaison sous-marine intercontinentale de Gibraltar est l’objet de toutes les attentions. Et pas seulement dans les deux pays qu’il reliera, à savoir le Maroc et l’Espagne. Le média britannique The Sun s’est attardé, dans son édition électronique du 29 avril dernier, sur ce « stratégique projet entre l’Espagne et le Maroc mais aussi pour l’Europe et l’Afrique« . Tout en passant en revue ses avantages, notamment en termes de connectivité et de mobilité intercontinentale, le journal n’a pu s’empêcher de s’interroger sur la « faisabilité » de ce chantier.

Chacun y va de sa version pour annoncer la forme finale de cette œuvre pharaonique qui devrait unir les deux continents. Selon les dernières indiscrétions révélées par le site d’information espagnol Voz Populi, le gouvernement espagnol s’active dans la finalité de mettre au point, dans les plus brefs délais, la forme que devrait prendre ce vaste projet et surtout son coût exorbitant.

Cette tâche ardue a été confiée à l’entreprise publique espagnole d’ingénierie Ineco. Cette dernière devrait se pencher, en puisant dans les fonds européens, sur un nouveau projet préliminaire, et ce, avant mi-2026. La firme devrait dépoussiérer l’ancienne version, proposée en 2007 par les entreprises espagnole Typsa et marocaine Ingema, sous la houlette de la suisse Lombardi et l’italienne Geodata, et la mettre au goût du jour, sur le plan technique, mais aussi celui financier.

Lire aussi. Tunnel de Gibraltar: des trains navettes entre le Maroc et l’Espagne pour 2030

Ineco, qui à son actif plusieurs projets souterrains, comme le réseau routier installé sous le terminal de Madrid, devrait livrer une nouvelle et, espérons-le, dernière mouture du projet. “La commande implique qu’Ineco définisse les alternatives de construction et leur faisabilité, ainsi qu’une étude de sécurité correspondante et une estimation des coûts budgétaires pour l’ensemble des travaux, y compris ceux du côté marocain”, fait savoir le média espagnol.

6 milliards d’euros et des poussières

Le coût astronomique du projet devrait également être financée par des institutions européennes et africaines. Partant, la liaison sous-marine est candidate pour faire partie du corridor ferroviaire du Réseau de transport européen, selon plusieurs sources espagnoles concordantes. Un atout de taille car cette affiliation permet au tunnel de puiser dans une source de financement intarissable, à savoir des fonds européens publics dédiés aux infrastructures.

Lire aussi. Le tunnel Maroc-Espagne va voir son bout grâce à l’Union européenne

Le projet devrait aussi cristalliser le rapprochement maroco-espagnol et sceller à jamais l’avenir des deux pays. D’où l’empressement du gouvernement espagnol à mettre à la disposition du chantier du siècle tous les moyens qui sont à sa portée.

“La voie explorée actuellement par Ineco implique un parcours plus long que le tronçon original plus court qui pourrait relier les deux pays, d’une longueur de 14 kilomètres. Le problème avec ce dernier est lié aux près de 1.000 mètres de profondeur que le tunnel atteindrait sous la mer, c’est pourquoi d’autres alternatives sont à l’étude, avec un tracé doublé mais une profondeur inférieure à 300 mètres”, ajoute le média Voz Populi.

Initialement, le projet prévoit un seul tunnel monotube, pouvant être élargi par un second tunnel parallèle, permettant ainsi la circulation à la fois de marchandises et de passagers. Dans ce contexte, le principal moyen de transport étudié concerne le transport ferroviaire autour du tunnel, et non par des routes. En somme, c’est la version qui semble tenir la route… pour le moment!