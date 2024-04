Le projet stratégique de connexion sous-marine entre le Maroc et l’Espagne via le détroit de Gibraltar devrait voir le jour sous la forme d’une galerie de voie ferrée pour le transport de véhicules et camions.

Après des décennies d’hibernation, le projet de tunnel sous-marin reliant l’Afrique à l’Europe via le Maroc et l’Espagne avance à grands pas, du moins sur les plans!

Si l’on se fie aux dernières informations recueillies par la presse espagnole, la circulation au sein du tunnel se fera via la voie ferrée. Selon les études préliminaires, il est prévu que le transport de passagers et de marchandises entre les terminaux marocain et espagnol sera réalisé avec des trains navettes.

Outre ces lignes ferroviaires dédiées au transport des véhicules (voitures et camions) s’ajouteront des trains conventionnels de passagers et de marchandises. La longueur de ce tunnel avoisinera les 38,7 km, dont 27,8 kilomètres sous la mer.

Toutefois, la distance entre les terminaux qui sera de 42 km écarte cette invraisemblable idée apparue il y a quelques mois et qui évoquait une connexion ferroviaire reliant la mégapole casablancaise à Madrid.

De fait, ce projet remonte à 1989 et prévoyait initialement la construction d’un pont reliant l’Europe à l’Afrique, avant que l’idée ne soit abandonnée au milieu des années 1990 et remplacée par l’option d’un tunnel ferroviaire, semblable au tunnel sous la Manche qui relie la France à la Grande-Bretagne.

Le projet initial envisageait la construction d’un double tunnel ferroviaire de 38,7 kilomètres, avec une galerie intermédiaire de services, dont 27,7 kilomètres passeraient sous le fond marin à une profondeur d’environ 100 mètres.

Selon la société espagnole des études pour les communications fixes à travers le Détroit du Gibraltar (Secegsa), l’entité publique espagnole en charge du projet, les dernières études achevées autour de la future infrastructure certifient, non seulement la faisabilité du projet mais estiment également qu’il pourrait être livré dans un délai de cinq ans.

En somme, avant la coupe du Monde 2030. C’est bel et bien le pari des deux pays: cette liaison fixe est un atout majeur qui devrait contribuer à la réussite de cette messe footballistique mondiale.

De même, elle sera un centre pour les réseaux de transport européens et africains tout en facilitant la circulation des personnes et des marchandises entre les deux continents. Dans ce sens, une réunion du comité mixte maroco-espagnol aura lieu fin mai et apportera, à coup sûr, de nouveaux éclaircissements concernant ce mégaprojet.